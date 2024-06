CdS – Roma, può iniziare male la stagione? Il motivo

Molte squadre inizieranno il proprio ritiro nelle prime settimane di luglio, prima o dopo l’europeo. Fra queste c’è la Roma. I giallorossi inizireranno il ritiro a Trigoria l’8 luglio. Il calciomercato va molto a rilento e De Rossi rischia di cominciare la preparazione della stagione con soltanto dieci convocati della prima squadra: ad oggi, infatti, l’unico colpo di mercato è il passaggio di Belotti al Como. Il Corriere dello Sport ci spiega tutto:

“Mancano due settimane al raduno a Trigoria fissato per l’8 luglio. Tutti a rapporto per cominciare la preparazione atletica e tirare i primi calci al pallone della nuova stagione. Già, ma chi sarà in campo nei primi giorni di lavoro? Non certo i nazionali, quindi Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Paredes e Celik. Non i giocatori come Llorente (il cui riscatto è ancora in dubbio), Kristensen, Azmoun e Lukaku. Non Rui Patricio e Spinazzola, il cui contratto scadrà tra sette giorni. E allora De Rossi – a oggi, naturalmente – avrà a Trigoria solamente dieci giocatori, sempre che la società non ceda qualcuno prima: Svilar, Karsdorp, Smalling, N’Dicka, Angeliño, Bove, Aouar, Baldanzi, Dybala e Abraham. Non si arriva a mettere in campo una formazione completa, per questo motivo l’allenatore oltre a chiamare a rapporto qualche giovane della Primavera. Insomma, il discorso è abbastanza chiaro: serve qualche entrata nel giro di poco tempo e la Roma adesso vuole ingranare una marcia più alta per cercare di chiudere qualche operazione il prima possibile. Alla Roma mancano almeno sei giocatori da prendere in questa finestra di mercato”.