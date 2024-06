CdS – Inter, c’è distanza sul rinnovo di Inzaghi: l’ostacolo

L’Inter e l’Atalanta sono le due big che hanno deciso di non cambiare il proprio tecnico. Il Napoli si è regalato Conte, la Juve cerca il salto di qualità dei suoi giovani con Thiago Motta e il Milan potrebbe presto annunciare Fonseca. L’Inter vorrebbe rinnovare Simone Inzaghi, ma c’è distanza fra le parti. Una distanza non insormontabile, ma l’ostacolo principale sarebbero i bonus. E’ Il Corriere dello Sport che fa chiarezza sulla situazione nell’edizione odierna:

“Tra l’Inter e Simone Inzaghi non c’è nessun ostacolo insormontabile a proposito del rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2025, e su cui l’idea è quella di chiudere l’intesa prima del ritiro estivo. Al momento l’Inter vuole rinnovare per un ulteriore anno il contratto del tecnico piacentino (fino al 2026), Inzaghi spinge per arrivare al 2027. L’ingaggio si aggirerebbe attorno ai 6,5 milioni a stagione, con la previsione di alcuni bonus concordati tra le parti e su cui però Inzaghi sarebbe più rigido in caso di un solo anno aggiuntivo rispetto alla deadline attuale“.