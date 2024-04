Criscitiello: “Milan, che vergogna! Per Pioli il ciclo è finito”

Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Il giornalista ha attaccato duramente il Milan dopo l’eliminazione ai quarti di Europa League. Il giornalista definisce la squadra “vergognosa e indecente” per quello che per lui è un doppio allenamento e non una partita contro la Roma. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Un Milan vergognoso, indecente, inesistente per 180 minuti sotto tutti i punti di vista. E si parlava addirittura prima dell’Europa League di un’eventuale conferma di Stefano Pioli. Pioli è al capolinea e ha chiuso la stagione in rossonero, non ci può essere un dirigente che possa pensare alla conferma per un ciclo finito e per un allenatore che presenta la squadra in questa maniera al doppio appuntamento con la Roma. Ci manca solo che consegni la seconda stella all’Inter.

Pioli ha fatto delle cose buone, ma lo stiamo dicendo da tempo. Il ciclo è finito, non si può ragione come se fosse ancora aperto. Siamo sempre stati gentili con il Milan, ma se ti rimane un solo obiettivo dopo una pessima Champions League, dopo un campionato dove non hai mai lottato per lo Scudetto. Pioli ha finito da un anno questo ciclo. La cosa grave è che i dirigenti del Milan non se ne erano accorti e addirittura arrivano le parole di Scaroni e Furlani che lo vogliono tenere. Gli schiaffi di Roma e gli schiaffi di Roma hanno confermato che Pioli ha finito”.