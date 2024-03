CdS – Guai in casa Roma: De Rossi perde un attaccante!

Altre noie per Daniele De Rossi. Tanti gli infortuni che hanno colpito la Roma nell’ultimo periodo: Paulo Dybala e Romelu Lukaku si sono fatti male poco prima della sosta. Bove e Baldanzi si sono infortunati in nazionale Under 21 e Sardar Azmoun è uscito nel primo tempo di Iran-Turkmenistan.

L’attaccante iraniano è in attesa degli esami strumentali, ma dovrebbe avere un problema al flessore e se dovesse essere confermata la lesione si potrebbe andare incontro ad almeno un mese di stop. Nei prossimi giorni a Trigoria verranno valutate le condizioni degli infortunati. Si spera di poter avere il prima possibile Dybala e Lukaku a disposizione: le ultime 9 partite saranno decisive per la Champions League. Lo scrive il Corriere dello Sport nel suo approfondimento.