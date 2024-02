Torino, si ferma un titolarissimo: può saltare il Napoli!

Brutta tegola per il Torino di Ivan Juric. Il club è impegnato nella preparazione della trasferta romana contro i giallorossi in programma lunedì alle 18:30. “Adrien Tameze ha riportato durante l’allenamento di ieri un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro”, si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale. “La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio“. Il tempi di recupero non saranno inferiori ai 15 giorni. Il centrocampista francese è dunque quasi certo di saltare non solo la Roma, ma anche Fiorentina e Napoli. Il Torino spera di riaverlo per il 17 marzo, giorno della sfida contro l’Udinese.