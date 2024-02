Monza-Milan, le formazioni ufficiali: Fuori Leao e Pulisic! La scelta su Colombo e Thiaw

Il Monza affronterà il Milan oggi alle 20.45 allo Stadio Brianteo. L’obiettivo di Palladino è quello di tornare alla vittoria e lottare per un posto in Europa. Pioli vuole continuare il periodo positivo e continuare a vincere per rimanere nelle prime 3 posizioni.

Nelle ultime 5 partite il Monza ha totalizzato 5 punti con 2 pareggi, una vittoria e 2 sconfitte. Il Milan ha conquistato 13 punti con 4 vittorie e un pareggio. Gli ultimi 5 scontri tra le due compagini hanno visto il Milan vincitore di tutti e 5 scontri diretti.

Formazioni ufficiali:

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V., Colpani, Mota; Djuric. All: Palladino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All: Pioli