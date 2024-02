Lecce-Fiorentina, formazioni ufficiali: Gonzalez in panchina, la scelta sul neoacquisto Belotti

La 23esima giornata di Serie A si apre con l’anticipo Lecce-Fiorentina. I salentini non vincono in campionato dal 16 dicembre e la sconfitta per 2-1 nello scontro diretto contro il Genoa non aiuta per niente. Menomale che le altre dietro hanno fatto peggio. Stasera, al Via del Mare, arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Servirà una vera e propria impresa. Strepitoso il campionato della Viola, rallentato soltanto dalla sconfitta di misura subita contro l’Inter che è valsa la perdita del quarto posto. Italiano sogna l’impossibile: la Champions è a soli due punti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Kristovic, Banda. All. D’Aversa

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Sottil, Beltran, Bonaventura; Nzola. All. Italiano