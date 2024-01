Come confermato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, la Juventus starebbe chiudendo la trattativa per portare in bianconero un volto storico del Liverpool. “Jordan Henderson alla Juve: siamo vicini alla svolta! – ha scritto Pedullà –Non è una trattativa chiusa, ma in stato avanzato. E non ci sono al momento salite, dubbi o perplessità”.