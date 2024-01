Monza-Inter. Inzaghi conferma la coppia d’attacco! Formazioni ufficiali

Il Monza affronterà oggi alle 20.45 l’Inter all’U-Power Stadium. L’obiettivo di Palladino è di ritornare nelle zone alte della classifica per lottare per un posto in Europa. L’obiettivo di Inzaghi è di vincere per distaccarsi ancora di più dalla Juventus.

Il Monza viene da una striscia di 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. L’Inter nelle ultime 5 ha totalizzato 4 vittorie e un solo pareggio. Gli ultimi 3 scontri tra le due compagini hanno visto una assoluta parità con una vittoria per squadra e un pareggio. Le formazioni ufficiali:

Monza (3-4-2-1) Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Carboni; Mota. All: Palladino

Inter (3-5-2) Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All: Inzaghi