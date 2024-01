Come riporta La Gazzetta dello Sport, L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto per parlare dell’episodio della gomitata di Bastoni a Duda.

“Sono incredulo! Non posso credere che il VAR non abbia sanzionato un contrasto del genere. Sicuramente questo contrasto rimarrà come il più grande errore commesso dal VAR”