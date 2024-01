Lecce-Cagliari – Ranieri mette in guardia D’Aversa. Formazioni ufficiali

Il Lecce affronterà il Cagliari oggi alle 18.00 al Via del Mare. L’obiettivo di D’aversa è quello di confermarsi e di allontanarsi dalla zona retrocessione. Ranieri vuole tornare alla vittoria e portare il suo Cagliari in una zona più tranquilla in classifica.

Il Lecce viene da una striscia di 2 sconfitte, una vittoria e due pareggi nelle ultime cinque gare disputate. Il Cagliari nelle ultime cinque ha collezionato 3 sconfitte, un pareggio e una vittoria. Gli ultimi scontri tra le due compagini hanno visto un risultato di assoluta parità con due pareggi.

Formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Strefezza. All: D’Aversa

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Oristanio, Petagna. All: Ranieri