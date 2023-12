Bellinazzo sull’Inter: “Zhang cerca nuovi finanziatori, i tassi di interesse sono calati”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo è ntervenuto a ‘Radio Anch’io Lo Sport’ sulle frequenze di RadioUno, parlando del futuro dell’Inter. Secondo Bellinazzo, il presidente Zhang Jindong sarebbe infatti alla ricerca di finanziatori per gestire una situazione economica non semplice, condizionata da un importante debito da estinguere. Ecco le sue parole:

“Suning sta cercando nuovi finanziatori per estinguere il debito con Oaktree. I tassi d’interesse ora sono più tendenti al sereno rispetto a qualche mese fa, l’attesa potrebbe far vedere un ulteriore calo dei tassi negli Stati Uniti e permettere all’Inter di ottenere un rifinanziamento a condizioni migliori. Dipenderà anche dal rendimento dell’Inter in Champions League, per capire quanti soldi potrà incassare e che tipo di risultati potrà avere. L’autorizzazione a costruire lo stadio, con l’esclusiva su Rozzano, sarebbe un ulteriore fattore di solidità“.