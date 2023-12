Serie A – Terminati i match delle 15, il Bologna continua a stupire e batte l’Atalanta, consolidato il quarto posto

Si sono da poco conclusi i match delle 15 di questo sabato di Serie A, che ha portato nuovi cambiamenti nella classifica del massimo campionato. Il Bologna continua a stupire, e dopo aver battuto la Roma in campionato e l’Inter in Coppa Italia conclude il cerchio battendo l’Atalanta. Alla squadra di Thiago Motta basta un gol di Ferguson al 78′ minuto per portare a casa i 3 punti e tornare di nuovo al quarto posto con 31 punti. Con questa vittoria i felsinei sono a soli 2 punti dal Milan terzo, si portano a 1 punto di vantaggio rispetto alla Fiorentina, e il Napoli se dovesse vincere si porterebbe a 30 punti, a meno 1 dai rossoblù.