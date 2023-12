Come riporta Calciomercatoweb, è sempre vivo l’interesse della Juventus per Fabian Ruiz. Tuttavia per lui si avvicinano insistenti le sirene inglesi che potrebbero offrire cifre maggiori per aggiudicarsi le sue prestazioni. Per il momento, è l’Arsenal la squadra maggiormente interessata al centrocampista del PSG. Arteta lo vedrebbe bene nel suo centrocampo e in più si troverebbe a suo agio dato che il mister è della sua stessa nazionalità.