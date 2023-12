Genoa-Empoli – Al Ferraris si dividono la posta in palio le due compagini, un gol per tempo e un punto a testa

Al Ferraris c’è stata la prima sfida del sabato di Serie A, e ad affrontarsi ci sono state il Genoa di Gilardino e l’Empoli di Andreazzoli. Nella sfida delle 15 le due squadre si sono divise la posta in palio, con un gol per tempo che cambia di poco la classifica delle due compagni. Nel primo tempo a portarsi in vantaggio sono stati i grifoni, con il gol al minuto 37 di Ruslan Malinovskyi, che sigla la seconda rete di fila in questo campionato. Nella seconda frazione di gioco l’Empoli cerca in tutti i modi di pareggiare, e al minuto 67 riesce con una rete di Cancellieri di testa a cambiare il risultato, che sarà anche quello finale.