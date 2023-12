Monza-Juve, le formazioni ufficiali: bianconeri a caccia del primo posto

Il Monza ospita la Juventus oggi alle 20.45 nella partita valida per la 14esima giornata di Serie A. L’obiettivo di Allegri è quello di vincere per scavalcare momentaneamente l‘Inter prima in classifica che giocherà domenica contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Palladino vuole portare il suo Monza nelle zone europee che distano solo due punti.

Ecco le formazioni ufficiali:

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Ciurria, Machin; Colpani. All: Palladino

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All: Allegri