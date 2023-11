Come riportato dal Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto lanciare un cosiddetto “ultimatum” al tecnico Sarri e tutti i suoi componenti.

“Abbiamo perso contro la Salernitana e l’unico che veramente ci ha messo in difficoltà è stato il nostro ex giocatore Antonio Candreva. Io , da alcuni giorni, sono a Molise per un convegno ma ho delegato il DS Fabiani di risolvere la situazione a qualunque costo, altrimenti saranno guai e dovrò cominciare a fare delle scelte.