Serie A, i risultati della domenica pomeriggio

Finisce 1-3 al Bentegodi di Verona. Il Monza torna a vincere trascinato da una doppietta di Colombo e da Caldirola, che a cinque minuti dal novantesimo chiude i giochi. Folorunsho accorcia le distanze nel finale ma non basta, per il Verona anche una grande occasione sprecata da Bonazzoli e una traversa di Duda. Alla squadra di Baroni la vittoria manca da 9 giornate.

Finisce 2-1 fra Cagliari e Genoa, con gli uomini di Ranieri che conquistano la seconda vittoria consecutiva in casa. Primo tempo che finisce a reti inviolate con un primo tentativo di Luvumbo e la traversa colpita da Vasquez. Nella ripresa entra Viola e segna ma pochi minuti dopo la recupera il Genoa con Gudmundsson. Grandi parate di Martinez che salvano il Genoa in più occasioni ma nulla può contro il destro di Zappa che firma il vantaggio dei padroni di casa. I liguri ci provano nel finale ma niente da fare, bottino completo per la squadra di Ranieri.