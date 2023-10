Corona: “La Rai ha censurato un video importantissimo. Avevo degli accordi con loro”

Fabrizio Corona in questi giorni sta facendo tremare il mondo del calcio italiano con le sue dichiarazioni. Infatti, ha acceso i riflettori sulla vicenda scommesse con Fagioli, Tonali e Zaniolo invischiati in questo caso. Corona ieri è intervenuto a Rai Tre alla trasmissione Avanti Popolo. Questa sera è stato protagonista della consegna del Tapiro d’Oro a Striscia la Notizia. A seguire le sue parole.

Ci sono rimasto male per quanto successo col programma di Nunzia De Girolamo su Rai Tre perché avevo preso degli accordi: ho 50 anni, non ho più 25 anni. Abbiamo fatto un lavoro, ho oggettivamente delle prove. Puoi avere un video dove c’è un audio dove ci sono quattro calciatori famosi che parlano di cui tre importantissimi da poter mandare in diretta e la regia non te lo manda? Ho detto di voler venire in questa trasmissione, avendo uno scoop, dicendo che nessuna altra trasmissione avrebbe avuto questa cosa, volevo dello spazio esclusivo per ma. Appena arrivo mi dicono che non va in onda questo e non va in onda quest’altro. A quel punto minaccio e dico: io non vado in onda. Poi vado e parlo e lei non entra mai nel discorso. A quel punto mi sono chiesto se qualcuno avesse chiamato nel frattempo per impedire di mandare in onda quel video censurandomi. Io ho i nomi, ho i filmati, ho le registrazioni. Io ho i nomi del nucleo di scommesse. Ho parlato di El Shaarawy, tu cosa mi dici? Non mi hanno fatto nemmeno una domanda. Ho i nomi e non me li chiedi in diretta? Io avrei portato il testimone di Zaniolo con tutte le intercettazioni di Zaniolo che gioca. Tutti i giocatori dell’Under 21 giocano Casale? Ha litigato perché è inguaiato fino al collo. Non è soltanto il nome, io sono qui per l’inchiesta. Fagioli di chi ha parlato? Di Gatti, e siamo a due. Vuoi i nomi? Io mi muovo solo per soldi: il problema è solo il denaro, poi posso fare i nomi. Due nomi te li ho fatti, te ne posso fare trenta. A Raitre avevano un audio di Zaniolo e avevano un video. Avevano un video di Zalewski che palleggia e dice: quanto ci hai messo Antò? Antonio fa parte del nucleo del centro scommesso, di cui dicevo: Antonio Esposito. Prossimo scoop calciatori gay? Si, uno l’ho scritto su Telegram: è dell’Inter. Ma lì è una battuta, ma perché nessun calciatore in attività che fa outing? Il mio prossimo business è quello di fare inchiesta sul mio sito. Perché non mi chiedi di Spalletti? Vai da Spalletti a dargli il Tapiro, e poi perde 3 a 1 con il centrocampo praticamente fuori e convoca poi El Sharawy ed insulta Corona”.