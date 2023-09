Serie A, Monza-Lecce 1-1: Colpani risponde a Krstovic

All’U-Power Stadium, Monza e Lecce si dividono la posta nella quarta giornata di Serie A. Le marcature si aprono dopo soli 3 minuti grazie al rigore conquistato da Almqvist. Krstovic non sbaglia dagli 11 metri. I padroni di casa trovano il pari dopo circa 20 minuti di dominio con la rete di Colpani.

La ripresa non regala un gioco brillante, ma molto duro. A testimonianza di ciò ci sono le due espulsioni, prima per il Lecce con Baschirotto e l’altra con Caldirola. Le ammonizioni sono state sette. La gara si conclude dopo un ampio recupero di 9 minuti. Il pari risulta essere più che giusto per quanto visto in campo.