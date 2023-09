Serie A, Frosinone-Sassuolo 4-2: spettacolo dei ciociari!

Alle 15, mentre Lecce e Monza si dividono la posta all’U-Power Stadium (clicca qui), Frosinone-Sassuolo si conclude con un pirotecnico 4-2. Nella quarta giornata di Serie A i ciociari rimontano lo 0-2 degli ospiti arrivando addirittura a fare il poker. A mandare in vantaggio il Sassuolo ci pensa l’ex Pinamonti che sigla la doppietta nella prima mezz’ora. La festa dei neroverdi viene rovinata al 49′ del primo tempo, quando Prontera viene richiamato dal Var per rivedere il contatto tra Cheddira e Ruan. Viene assegnato un calcio di rigore trasformato proprio dall’ex Bari.

La rimonta si concretizza nel secondo tempo, quando Mazzitelli mette in rete da calcio d’angolo col destro al volo. Già così sarebbe impresa per gli uomini di Di Francesco, ma non sembrano sazi. Infatti, Mazzitelli fa esplodere di nuovo lo Stirpe e Lirola chiude definitivamente i giochi al 96′. I giallazzurri colpiscono anche due pali e viene annullato un gol a Cheddira. Adesso, sono 7 i punti del Frosinone che aggancia il Napoli al quinto posto in classifica.