Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: turnover in porta per Gasperini, Italiano lascia fuori un big

Alle 18 scendono in campo Fiorentina e Atalanta. La quarta giornata di Serie A è importante per i viola che vogliono riscattare la sconfitta contro l’Inter. Una vittoria gli permetterebbe di agganciare Napoli e Frosinone. L’Atalanta, invece, è reduce dalla vittoria col Monza per 3-0 e potrebbe superare i campioni. Italiano decide di mettere fuori Arthur e scegliere il centrocampo con Duncan e Mandragora. In attacco appare recuperato Nico Gonzalez che agirà alle spalle di Bonaventura e Brekalo. Gasperini perde Scamacca per un problema al tallone, davanti c’è Lookman. In porta Carnesecchi è preferito a Musso.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.