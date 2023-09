Bologna-Cagliari – Le formazioni ufficiali della sfida del ‘Dall’Ara’, esordio per l’ex Napoli Andrea Petagna

Allo stadio ‘Dall’Ara’ alle ore 18.30 andrà in scena tra il Bologna di Thiago Motta e il Cagliari di Claudio Ranieri. Per entrambe le compagini le prime due sfide non sono state molto positive, hanno raccolto 1 solo punto nelle prime due giornate. Nella formazione sarda fa il proprio esordio dal 1′ Andrea Petagna, l’ex Napoli è arrivato dal Monza a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Dall’altra parte Thiago Motta esclude Orsolini e punta sull’ex Feyenoord Karlsoon, e come punta schiera Zirkzee. Queste le formazioni ufficiali del match:

Bologna – Skorupski; Posch; Beukema; Luciumì; Kristiansen; Moro; Aebischer; Ndoye; Ferguson; Karlsson; Zirkzee

Cagliari – Radunovic; Zappa; Dossena; Wieteseka; Augello; Nandez; Makoumbou; Sulemana; Jankto; Petagna; Luvumbo Zito