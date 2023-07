UFFICIALE – Baroni allenerà ancora in Serie A: il comunicato della nuova squadra

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito, l’Hellas Verona ha annunciato che Marco Baroni allenerà la prima squadra. Il tecnico toscano ha firmato un contratto di un anno con opzione per un altro. Verona non è una destinazione nuova per l’ex difensore che ha vestito la casacca gialloblù dal 1995 al 1998 ed è stato il vice di Alberto Malesani nella stagione 2002/2003.

Nel comunicato, il Verona sottolinea i successi più importanti di Baroni: la vittoria ai playoff di Serie B col Benevento nel 2017, la promozione in A con il Lecce nel 2022 e la salvezza, sempre coi pugliesi, nel 2023.