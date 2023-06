Secondo quanto riportato da ANSA, Marco Sportiello sta svolgendo le visite mediche prima della firma con il Milan. L’ormai ex Atalanta, 31 anni, è pronto a diventare un nuovo calciatore dei rossoneri dopo che ci era andato molto vicino già lo scorso gennaio. Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Sportiello arriva a parametro 0 per fare il vice Maignan nella prossima stagione.