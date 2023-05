Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, è stato uno degli uomini copertina della squadra toscana ed è ormai pronto a fare il grande salto di qualità, uno step successivo.

Il suo nome viene accostato a grandi club sia italiani(tra cui il Napoli in caso di cessione di Alex Meret), ma anche all’estero e ormai sembra pronto per affermarsi in una grande piazza.

E lo stesso Vicario ha parlato così del suo futuro:

“Adesso sono concentrato solo sul finire alla grande questa stagione. L’altro grande obiettivo è quello di venire convocato in Nazionale per fare parte del gruppo per la Nations League”.