La Juventus dovrebbe patteggiare per la manovra stipendi, in modo da chiudere i trascorsi con la giustizia limitatamente a questa stagione, ed evitare di subire ulteriori penalizzazioni in futuro.

Domani si andrà davanti al Tribunale Federale Nazionale, in una data anticipata rispetto al 15 giugno, e questa mossa vuol dire patteggiamento: domani ci sarà la prima udienza, in cui il club bianconero chiederà solo una maxi-multa.

Probabilmente questa richiesta è stata già accolta dall’accusa, dunque da Chiné, per cui dovrebbe essere confermata dal Tribunale Federale Nazionale, la cui decisione si attende nei prossimi giorni.

Fonte: Gazzetta.it.