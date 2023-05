Termina il primo posticipo serale e la Roma, dopo l’incredibile exploit di aver raggiunto una finale contro il Siviglia, non riesce a ripetersi in campionato, dove non sa più vincere.

Infatti, la squadra di Josè Mourinho non vince in casa dal 16 aprile, dunque da più di un mese, contro l’Udinese di Sottil e oggi prende un altro pareggio che però la fa stare a 4 punti dalla zona Champions a due giornate dalla fine.

Una sfida ostica contro la Salernitana di Paulo Sousa, che è andata per due volte in vantaggio, con goal di Candreva e Dia, a cui hanno risposto per i giallorossi El Shaarawy e Matic.