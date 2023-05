Lazio-Lecce – Le formazioni ufficiali dell’anticipo della 35esima giornata di Serie A

Alle 20.45 va in scena la prima sfida della 35esima giornata di Serie A, e ad affrontarsi ci sono la Lazio di Maurizio Sarri e il Lecce di Baroni. La formazione biancoceleste arriva da una brutta sconfitta fuori casa contro il Milan, e nelle ultime giornate sono stati superati dalla Juventus al secondo posto. Per la squadra capitolina c’è il rischio di un avvicinamento ancora più forte dalle due squadre di Milano, ormai col fiato sul collo. Al centro dell’attacco per Sarri il solito Immobile, e ai suoi lati il brasiliano Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Dall’altra parte c’è il Lecce, che negli ultimi mesi ha vinto pochissimo, ed è al momento invischiata nella lotta per non retrocedere, soprattutto dopo la sconfitta col Verona di settimana scorsa. Per il club pugliese al centro dell’attacco ci sarà Colombo, e sulle ali Strefezza e Banda. Queste le formazioni ufficiali

Lazio – Provedel; Casale; Romagnoli; Lazzari; Hysaj; Luis Alberto; M. Antonio; Milinkovic-Savic; Immobile; Zaccagni; Felipe Anderson

Lecce – Falcone; Gendrey; Baschirotto; Umtiti; Gallo; Hjmuland; Blin; Oudin; Strefezza; Banda; Colombo