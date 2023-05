Milan, le ultime su Leao: niente da fare per l’euroderby?

Il sogno Champions continua per Milan e Inter. I rossoneri hanno eliminato il Napoli ai quarti. Con il passaggio dei cugini dell’Inter a discapito del Benfica, la semifinale di Champions League promette bene con un euroderby di razza pura. Dopo un periodo molto complicato, in cui in campionato hanno perso tantissimi punti, ora la parola passa al campo europeo. L’Inter è in netta ripresa anche in Campionato, non va meglio per il Milan. Rafa Leao ha lasciato anzitempo il campo durante la sfida di San Siro contro la Lazio (vinta comunque 2-0). Un elongazione all’adduttore della coscia destra che lascia tutti col fiato sospeso, il portoghese è l’arma letale di Pioli. L’infortunio non è grave, ma bisogna evitare gravi ricadute. Oggi, durante la seduta mattutina, Leao ha svolto lavoro personale in palestra senza mai scendere in campo. Si va verso l’esclusione dall’andata di semifinale.