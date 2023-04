Atalanta-Roma – Le formazioni ufficiali del posticipo del lunedì

Al Gewiss Stadium si affrontano in un match di alta classifica Roma ed Atalanta. Il club giallorosso arriva dalla conquistato semifinale di Europa League ed è al momento quarta in classifica. I nerazzurri puntano ad avvicinarsi alla zona Champions, che dista al momento 7 punti. Mourinho schiera come punta centrale Abraham, e alle sue spalle Solbakken e Pellegrini. Gasperini invece punta su Zapata dal 1′ al fianco di Rasmus Hojlund, e alle sue spalle dei due attaccanti Teun Koopmeiners. Queste le formazioni ufficiali:

Atalanta – Sportiello; Toloi; Scalvini; Djimsiti; Zappacosta; Ederson; De Roon; Maehle; Koopmeiners; Hojlund; Zapata

Roma – Rui Patricio; Ibanez; Mancini; Llorente; Celik; Bove; Cristante; Zalewski; Solbakken; Pellegrini; Abraham