Il Messaggero – Clamoroso, Sarri rifiuta un’offerta di 7 milioni!

Lazio-Sarri è un matrimonio in bilico. L’ex allenatore del Napoli vuole certezze sul mercato per restare sulla panchina biancoceleste. Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, Lotito incontrerà presto Sarri per decidere il futuro. Intanto, dalle pagine del quotidiano emerge una notizia clamorosa: il tecnico toscano avrebbe rifiutato 7 milioni dagli Emirati Arabi. Su Sarri ci sono molte squadre. In Premier, c’è l’interesse di Tottenham, West Ham ed Everton; in Italia i rumours parlano di Milan e Fiorentina.