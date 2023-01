Milan Skriniar, nonostante la sua forte volontà di queste ore di favorire subito un trasferimento a Parigi in questa sessione di gennaio, dovrebbe restare all’Inter.

Infatti, come riporta Nicolò Schira, il giocatore dovrebbe restare a Milano in quanto oggi c’è stata una fumata grigia tra i 2 club e non si è trovato l’accordo. Difficile possa continuare la trattativa domani in quanto poi mancherebbero i tempi tecnici per un sostituto.

Dunque, probabile che Skriniar resti a Milano e viva sei mesi da separato in casa e con un rapporto molto teso ed elettrico con i propri tifosi.