La sentenza che ha colpito la Juventus con 15 punti di penalizzazione ha colpito anche i singoli dirigenti della squadra bianconera, tra cui Cherubini, attuale direttore sportivo della Juventus, con 16 mesi di inibizione.

Ciò ha portato alla nomina come capo dell’area sportiva di Francesco Calvo, un manager come Arrivabene, non certo un uomo di campo e questa nomina sarà permanente, non transitoria: questo cambiamento avrà degli effetti anche sul Napoli.

Infatti, nelle ultime settimane si è parlato di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo della Juventus ma difficilmente Giuntoli accetterebbe la Juve non avendo la garanzia di essere il titolare dell’area tecnica; la nomina di Calvo favorisce dirigenti più giovani come Massara del Milan, lo stesso Moncada dei rossoneri o Tare.

Fonte: Tuttosport.