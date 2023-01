Clamoroso al ‘Via del Mare’, il Milan sembra non essere neanche in campo e il Lecce chiude 2-0 il primo tempo

Clamoroso quanto sta accadendo nel match delle 18 di questo sabato di Serie A tra il Lecce e il Milan. Al ‘Via del Mare’ di Lecce i padroni di casa stanno surclassando il Milan che sembra non essere in grado di giocare come suo solito. Gli uomini di Barone partono sin da subito fortissimo e vanno a segno dopo poco più di 2 minuti dall’inizio del match con l’autogol di Theo Hernandez. Il Lecce continua ad attaccare e il Milan più volte rischia di subire il 2-0, che poi arriva al minuto al minuto 23 con un colpo di testa di Baschirotto. Mancano ancora 45 minuti ma il Milan rischia seriamente di rimanere a 10 punti dal Napoli primo in classifica dopo un primo tempo scialbo.