Il Milan, la prima squadra inseguitrice del Napoli, si sta preparando a Dubai per cercare di fare un’altra rimonta Scudetto dopo quella dell’anno scorso contro l’Inter, ma i rossoneri devono fronteggiare alcuni problemi.

Infatti, la squadra rossonera dovrà fare a meno del portiere, di Mike Maignan, per un altro periodo di tempo: Maignan ha giocato l’ultima gara con la maglia del Milan contro il Napoli di mister Spalletti, poi l’infortunio al polpaccio.

Quest’infortunio ha impedito al giocatore di andare al Mondiale, e il Milan ci va con i piedi di piombo, in quanto non vuole perderlo per tutta la stagione, ma di ricadute ce ne sono già state due, e ora Pioli dovrà farne a meno con ogni probabilità anche contro la Salernitana, dato che dovrà stare fermo per altri 10 giorni.

Fonte: Sky Sport.