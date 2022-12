Oggi una bruttissima notizia è arrivata a tutti gli appassionati del calcio italiano e che seguono non solo la Serie A, ma i protagonisti che ne fanno parte: è morto Sinisa Mihajlovic.

Mihajlovic, che era malato di leucemia dal 2019, in questi anni ha dimostrato di essere un uomo verticale, fiero, che ha combattuto la sua battaglia restando sempre lo stesso serbo dalla scorza dura e ha dato un esempio, soprattutto per le persone come lui.

Purtroppo, Sinisa se ne è andato a causa di un’infezione letale per il suo sistema immunitario, già troppo provato dalle cure per il tumore, e purtroppo il ricovero di domenica non è stato sufficiente in quanto si è spento in pochi giorni alla clinica Paideia.

