Inter, ansia Lukaku: salta la Juve e può tornare del 2023

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive cosi: “Inter, nuovo stop Lukaku: salta la Juve. E il Mondiale? Il belga deve fermarsi ancora per un risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra”. A questo punto è ipotizzabile pensare di rivedere il calciatore direttamente nel 2023, almeno per quanto riguardi i nerazzurri. “Non dovrebbero essere a rischio i mondiali in Qatar” continua il giornale, ma bisognerà capire con quale condizione si presenterà, visto che difficilmente rientrerà prima della sosta.