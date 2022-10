La Lazio di Maurizio Sarri è una di quelle squadre che lavora sottobanco, senza far risuonare le proprie prestazioni ma portando a casa risultati niente male. Nella sfida contro la Fiorentina, di ieri sera vinta per 0-4, ha eguagliare un record importante. Dal 1959 infatti, non si vincevano tre partite con almeno 4 gol di scarto, l’ultima fu proprio la Fiorentina. Inoltre Immobile ha siglato il suo 188° gol raggiungendo Signori e Del Piero nella classifica dei goleador di Serie A.