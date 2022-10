Si è temuto il peggio per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter era alla guida della sua Lamborghini Hùracan, con un valore di 200 mila euro. In realtà non è stato un incidente molto grave, si è trattato semplicemente di un tamponamento al calciatore argentino da parte di un’altra vettura al semaforo del centro città. Il numero 10 nerazzurro sta bene, la macchina beh, forse quella no. L’Inter si è tranquillizzata subito per le condizioni del suo pupillo.