La Sampdoria ha deciso il suo prossimo allenatore. Per il post Giampaolo è stato scelto Stankovic. Il serbo non era evidentemente la prima scelta perché prima del suo arrivo c’è stato il ‘no’ di Ranieri ai blucerchiati, il quale non ha voluto ricominciare nella sua ex squadra. Stankovic era stato avvistato a Milano e si era ipotizzato che potesse essere il sostituto di Inzaghi. In realtà a Milano si è tenuto l’incontro tra l’allenatore e la dirigenza della Samp per limare gli ultimi dettagli. Questo è quanto riporta Gianluca Di Marzio.