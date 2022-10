E’ terminata la sfida tra Hellas Verona e Udinese: la squadra friulana continua la marcia, ottenendo la sesta vittoria di fila in questa stagione e portandosi al terzo posto.

La squadra di Sottil espugna anche Verona per 1-2, e rimonta la partita; dopo essere andata sotto con Hien, la squadra friulana, grazie all’innesto del giovane Samardzic, ha prima acciuffato il pareggio con il goal di Beto, poi ha ribaltato nel recupero la sfida con il goal del difensore Bijol.

Un bel salto in avanti per i friulani, che nella prossima giornata affronteranno l’Atalanta, in una sfida inedita per le prime posizioni.