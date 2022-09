Ennesimo problema in casa Inter, Marcelo Brozovic, perno del centrocampo della squadra di Simone Inzaghi è stato costretto al cambio per via di un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Il croato è stato costretto al cambio dopo soli ’18 minuti di gioco, con il risultato inchiodato ancora sullo 0-0. Nessuna novità sui tempi di recupero.