Ha del clamoroso quello che è successo questa mattina a Salerno. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, due ragazzi della Primavera della Salernitana sono stati arrestati per scippo. Il fatto ha visto come protagonista, oltre ai due ragazzi, anche una signora anziana. La signora era appena uscita dall’ufficio postale quando è stata assalita da i due giovani, entrambi del 2004, anche se minorenni ancora. Ovviamente tutto ciò ha scaturito la rabbia del Presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Il quale si è detto basito ed incredulo dal comportamento inaspettato dei due giocatori. Sicuramente il numero uno della Salernitana prenderà misure drastiche a riguardo vista la gravità della situazione.