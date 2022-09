Settimana prossima il Napoli, per chiudere in bellezza questo tour de force, andrà a Milano ad affrontare il Milan, per la sfida tra due delle tre capoliste di questo campionato.

Sarà sicuramente una sfida molto tirata, equilibrata e combattuta, ma in cui mancheranno due protagonisti come Leao e Osimhen, fari del gioco offensivo di Pioli e Spalletti, nonché giocatori capaci di spostare gli equilibri.

In casa Milan, si stanno valutando le alternative alla giovane ala portoghese e Pioli, che deve anche rinunciare a Rebic e Origi, starebbe valutando due ipotesi: la prima è spostare Saelemaekers a sinistra, con Messias a destra, mentre la seconda è allargare Brahim Diaz, calciatore un po’ in ombra in questo inizio di stagione.

La decisione sta a Pioli, che ci penserà da giovedì.

Fonte: Tuttosport.