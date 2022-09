ULTIM’ORA – Fair Play Finanziario: la UEFA multa 4 squadre italiane!

Il fantasma del fair play finanziario è sempre in agguato per le squadre europee. Come vi avevamo raccontato nelle scorse settimane, Juventus, Roma, Milan ed Inter erano a rischio multa dalla UEFA. Il rischio si è tramutato in concreto. I 4 club italiani dovranno pagare una somma pari a 172 milioni di euro. Ad essere coinvolte in questa vicenda, ci sono anche PSG, Olympique Marsiglia, Besiktas e Monaco.

La maggior parte di queste società dovranno pagare incondizionatamente il 15% della somma totale, mentre il restante sarà pagato solo se nei prossimi 3-4 anni non si raggiungeranno alcuni obiettivi di bilancio. Una soluzione trovata tramite delle trattative con la federazione del calcio europeo.

Gli unici club che non hanno trovato quest’accordo con la UEFA sono Inter e Roma. Esse, infatti, avranno delle restrizione sportive sulla registrazione di nuovi giocatore e sull’accorciamento delle liste per le prossime 3 stagioni (23 giocatori inseribili invece che 25).