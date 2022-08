Monza, il Napoli rischia di far saltare la panchina! Ecco i possibili sostituti!

Inizio di campionato da incubo per il Monza. Due sconfitte subite con Torino e Napoli subendo 6 gol e segnandone solo uno. L’impressione è quella di una squadra troppo cambiata, che sta trovando difficoltà a integrare i nuovi innesti ai giocatori già presenti in rosa. D’altronde, questi sono i rischio di seguire una campagna di calciomercato così rivoluzionaria. Intanto però, chi rischia di perdere il posto è l’allenatore Giovanni Stroppa.

Secondo TuttoMonza, infatti, in caso di mancata vittoria contro l’Udinese alla prossima di Serie A, la società di Berlusconi prenderà dei seri provvedimenti nei confronti della guida tecnica. Il rischio di un esonero così prematuro è concreto, tanto che si sta già pensando al sostituto. In prima linea c’è Roberto Donadoni, pupillo di Galliani che pensò a lui già in occasione dell’esonero di Brocchi in B. Tra i papabili figura anche Roberto De Zerbi, ora in cerca di una nuova esperienza dopo quella allo Shakhtar Donetsk interrotta dalla guerra in Ucraina.