Fair Play Finanziario: possibili sanzioni per Inter, Juventus e Roma! I rischi

Il fantasma del Fair Play Finanziario è sempre in agguato per i club di calcio. Questa volta la UEFA si è abbattuta su 20 società tra cui figurano Inter, Juventus e Roma. Queste squadre sarebbero colpevoli di aver fatto registrare delle perdite superiori ai 30 milioni nel bilanci delle ultime tre stagioni.

Le possibili sanzioni vanno da un semplice avvertimento, passando per una multa fino all’esclusione dalle competizioni europee. Inter e Roma si sono già mosse per dei patteggiamenti, in gergo il cosiddetto seattlement agreement, che consisterebbe in un ammorbidimento della pena. Mentre i nerazzurri si dichiarano non preoccupati per la vicenda, i giallorossi ammettono che la società verrà probabilmente sanzionata. I rischi sono di non poter fare movimenti in entrata nel corso di una sessione di mercato o di una riduzione dei giocatori iscrivibili per le competizioni continentali.

La Juventus invece, rischia punizioni ben più grandi. I torinesi hanno infatti rifiutato un patteggiamento essendo che sono già impegnato con la UEFA su questo fronte per la vicenda Superlega.