UFFICIALE – Antonio Candreva è un nuovo giocatore della Salernitana!

La Salernitana continua la sua campagna acquisti di alto livello. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’acquisto di Tonny Vilhena dall’Espanyol. Il ds Morgan De Sanctis si sta mettendo in luce per i suoi ingaggi in prospettiva, con i tanti giovani arrivati all’Arechi.

Stavolta però, il giocatore acquistato ha 35 anni ma può portare molto alla squadra di Davide Nicola: il suo nome è Antonio Candreva. L’esterno ex Lazio e Inter tra le altre arriva dalla Sampdoria in prestito di un anno con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il classe ’87 conferma il numero di maglia, ovvero proprio l’87.