Incubo Bakayoko: anche il Milan vuole liberarsene, si cerca la soluzione!

Tiemoué Bakayoko non ha di certo lasciato tanti bei ricordi nella mente dei tifosi del Napoli. Nella stagione trascorsa alle pendici del Vesuvio non ha mai dato continuità alle poche buone prestazioni fornite. Nonostante ciò, aveva guadagnato la stima di mister Gattuso, il quale aveva fatto del francese un vero pupillo. Attualmente, il possessore del suo cartellino è il Chelsea, che però cerca ripetutamente di piazzarlo altrove in prestito.

Al momento il centrocampista classe ’94 milita in prestito al Milan. Nemmeno in rossonero sta riuscendo a rendersi utile, tanto che Pioli vuole liberarsi di lui. I blues e il diavolo hanno un accordo fino al 2023, ma la volontà della società di Scaroni è quella di rimandare Bakayoko al mittente. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’unica squadra che si è mostrata interessata al giocatore è il neo-promosso in Premier League Nottingham Forest. Vedremo come si evolverà la vicenda. Quale sarà il prossimo club malcapitato?